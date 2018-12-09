В Ижевске больше трех дней ищут мужчину, страдающего психическим заболеванием

9 Дек. 15:04 2018-12-09T15:04:02+03:00

Пропавший боится людей и не контактен при разговоре

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В Ижевске пропал 38-летний Евгений Батурин, страдающий психическим заболеванием. 6 декабря, в период между 02:00 и 4:30, он вышел из дома по ул. Сабурова и ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Известно, что Евгений боится людей, особенно мужчин, и не контактен при разговоре. Приметы: рост 183 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, зелено-голубые глаза и оттопыренные уши.

Пропавший был одет в темно-серый пуховик с капюшоном с мехом, темно-синюю спортивную шапку, черные джинсы, черные ботинки, синий свитер с рисунком и бежевую футболку.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Евгения, просят незамедлительно позвонить на горячую линию «Регион 18» - 8 (951) 195-29-71 или в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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