Фотофакт: в парке Кирова в Ижевске появился памятник букве «Ё»

11 Дек. 06:10 2018-12-11T08:56:27+03:00

Он находится недалеко от центрального входа

Изменить размер текста: A A

В Ижевске в парке им. Кирова появился памятник букве «Ё». Как сообщают в группе «Парки Ижевска» «ВКонтакте», этот памятник установили в честь 235-летия этой буквы.

- Буква очень гармонично вписалась между двух голубых елей недалеко от центрального входа в парк и стала объектом фотографий большинства гостей парка, - говорится в сообщении.

Отметим, что эта буква впервые была предложена 18 (29) ноября 1783 года в доме директора Петербургской академии наук княгини Екатерины Романовны Дашковой. В печати буква появилась впервые в 1795 году в стихах Ивана Дмитриева, а следом, в 1796-м, в стихотворениях Николая Карамзина.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

«Мороз Иванович»: В Театре кукол Удмуртии пройдет премьера нового спектакля (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».