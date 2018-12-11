2018-12-11T08:56:27+03:00
Звезды

Фотофакт: в парке Кирова в Ижевске появился памятник букве «Ё»

Он находится недалеко от центрального входа
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: vk.com/izhpark18Фото: vk.com/izhpark18
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В Ижевске в парке им. Кирова появился памятник букве «Ё». Как сообщают в группе «Парки Ижевска» «ВКонтакте», этот памятник установили в честь 235-летия этой буквы.

- Буква очень гармонично вписалась между двух голубых елей недалеко от центрального входа в парк и стала объектом фотографий большинства гостей парка, - говорится в сообщении.

Отметим, что эта буква впервые была предложена 18 (29) ноября 1783 года в доме директора Петербургской академии наук княгини Екатерины Романовны Дашковой. В печати буква появилась впервые в 1795 году в стихах Ивана Дмитриева, а следом, в 1796-м, в стихотворениях Николая Карамзина.

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