2018-12-10T18:52:19+03:00
Общество

«Мороз Иванович»: В Театре кукол Удмуртии пройдет премьера нового спектакля

Историю о двух сестрах расскажут не только с помощью кукол, но и видеопроектора
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: предоставлено Театром кукол УдмуртииФото: предоставлено Театром кукол Удмуртии
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В четверг, 20 декабря, в Театре кукол Удмуртии пройдет премьера нового спектакля «Мороз Иванович» (0+). Как рассказывают организаторы, всеми любимая новогодняя сказка предстанет в новом свете.

Напомним, что Мороз Иванович – это сказка Владимира Одоевского о двух девочках: Рукодельнице и Ленивице. Уронила как-то раз Рукодельница ведёрко в колодец и спустилась за ним, а там чудеса! Печка с румяным пирожком, яблонька с золотистыми плодами, и добрый дедушка Мороз Иванович. Помогла ему девочка и за свои старания получила награду, да ещё и много чего интересного успела узнать у дедушки Мороза. Отправилась затем Ленивица в колодец, работать она не умела, вот и получила по заслугам.

Фото: предоставлено Театром кукол Удмуртии

Фото: предоставлено Театром кукол Удмуртии

- История будет рассказана с помощью традиционных ширмовых и планшетных кукол, а также с использованием видеопроектора, - рассказали в театре.

Благодаря эффектам и новым технологиям, зрители смогут не только посмотреть, но и окунуться в сказку! Вместе с героями они пройдут путь внутри волшебного колодца и увидят чудеса Мороза Ивановича.

До 8 января на сцене Театра кукол в Ижевске будут спектакли «Мороз Иванович» и «Маленькая Метель». Кроме того, детей ждут представления вокруг елки.

Фото: предоставлено Театром кукол Удмуртии

Фото: предоставлено Театром кукол Удмуртии

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В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

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