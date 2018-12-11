2018-12-11T08:54:26+03:00
Происшествия

Очевидец пожара в районе Строитель в Ижевске: «Стучал во все квартиры, чтобы предупредить людей»

Квартира на улице Оружейника Драгунова загорелась вечером 10 декабря
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Александр ПлотникФото: Александр Плотник
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В Ижевске, в Ленинском районе (улица Оружейника Драгунова), вечером 10 декабря произошел пожар в многоэтажке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Первыми пожар заметили очевидцы. Среди них был и ижевчанин Александр Плотник, который сразу побежал в горящую многоэтажку.

– Сам я живу в другом доме. В момент пожара мы были с женой и ребенком на детской площадке. Увидев задымление, я побежал в сторону, где был дым, сразу позвонил на 112 . Там сказали, что им уже сообщили, - рассказал Александр «Комсомолке». – Сначала подошел к окну, убедиться, что там никого нет и никто не пытается выпрыгнуть. Следующая мысль – оповестить соседей либо постучаться в дверь горящей квартиры. Еще с одним мужчиной мы еле достучались в подъезд. Сначала побежали к горящей квартире: стучали ногами, руками, пытались как-то открыть, но не удалось. Только ручку двери вырвал. Дальше побежали по этажам, других жильцов оповестить. Всех, кто открывал, мы просили выйти на улицу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Отметим, что, по словам очевидцев, в горящей квартире никого не было. Из жильцов дома также никто не пострадал.

– К тушению пожара привлекались 4 единицы техники, 13 человек личного состава. Площадь пожара 3 кв.м, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии.

Причина пожара сейчас выясняется.

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