В Ижевске здание на улице Максима Горького, 86 выставили на продажу

10 Дек. 12:14 2018-12-10T14:10:05+03:00

Оно находится в собственности республики

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Министерство имущественных отношений Удмуртии объявило о продаже нежилого здания по улице Максима Горького, 86. Этот объект является культурным наследием регионального значение. Соответствующие документы опубликовали на сайте.

Сейчас здание находится в собственности Удмуртии и входит в «Ансамбль купеческих зданий второй половины XIX в.».

Начальная цена продажи составляет 12 миллионов рублей. Сумма задатка составляет 2,4 миллиона рублей. Площадь помещения – 496,6 квадратных метра.

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