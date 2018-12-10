В Ижевске здание на улице Максима Горького, 86 выставили на продажу
Министерство имущественных отношений Удмуртии объявило о продаже нежилого здания по улице Максима Горького, 86. Этот объект является культурным наследием регионального значение. Соответствующие документы опубликовали на сайте.
Сейчас здание находится в собственности Удмуртии и входит в «Ансамбль купеческих зданий второй половины XIX в.».
Начальная цена продажи составляет 12 миллионов рублей. Сумма задатка составляет 2,4 миллиона рублей. Площадь помещения – 496,6 квадратных метра.
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