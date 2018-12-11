Ижевская фигуристка Алина Загитова попала в десятку популярных людей по запросам в «Яндексе»

СЕГОДНЯ 07:41 2018-12-11T08:48:42+03:00

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Поисковая система «Яндекс» опубликовал рейтинг людей, на чьи имена чаще всего в 2018 году приходились запросы пользователей. В первую десятку вошли семь спортсменов, среди которых и ижевчанка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Она заняла 5 место.

Первое место завоевал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, опередивший российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова и своего бывшего партнера по национальной команде Артема Дзюбу.

Первая десятка самых популярных людей уходящего года по версии «Яндекса» выглядит так:

1. Игорь Акинфеев.

2. Хабиб Нурмагомедов.

3. Артем Дзюба.

4. Колинда Грабар-Китарович.

5. Алина Загитова.

6. Настя Рыбка.

7. Евгения Медведева.

8. Денис Черышев.

9. Лионель Месси.

10. Аман Тулеев.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 декабря по московскому времени в Ванкувере завершились соревнования финала Гран-при. Первое место неожиданно для всех досталось 16-летней японке Рике Кихире, а вот россиянка Алина Загитова - вторая. Третья позиция у еще одной россиянки - 21-летней Елизаветы Туктамышевой.

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