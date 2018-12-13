2018-12-13T07:12:07+03:00
Спорт

Врач из Ижевска оказался в числе тех, кому полиция Австрии предъявила обвинение в нарушении антидопингового законодательства

А в Австрии это уголовное преступление
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: biathlonrus.comФото: biathlonrus.com
Изменить размер текста:

Скандал с допингом произошел в Австрии, где сейчас наши спортсмены участвуют во втором этапе Кубка мира по биатлону. Полиция страны выдвинула обвинение в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года некоторым спортсменам, в том числе врачу сборной Евгению Шутову, который родом из Ижевска.

Как написал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем аккаунте в «Инстаграм», около полуночи по ижевскому времени, в расположении сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция.

- Перед Вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году! В Австрии это уголовное преступление! Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции! Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет!, - написал Дмитрий Губерниев.

Кроме того, в списках есть Антон Шипулин, Алексей Волков, Ирина Старых, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов и еще врач Артем Крынцилов.

Напомним, что ранее лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин тоже был замешан в допинговом скандале. Решением МОК он был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх. Кроме того, его лишили медали, которую он заработал на ОИ в Сочи. Но лыжник выиграл суд (продолжение).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Елизавета Туктамышева госпитализирована в больницу (продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева госпитализирована
В Башкирии и Удмуртии разыскивают мать двоих детей
Руководители города отвечали на вопросы ижевчан в Общероссийский день приема граждан
В Ижевске перекроют дорогу на улице Союзная
В Удмуртии на биатлонном комплексе им. А.М. Демидова временно закроют трассы
В Удмуртии директор «Национальный парк «Нечкинский» оштрафован
На телеканале НТВ вышел выпуск о путешествии Деда Мороза в Ижевск
В Удмуртии банки выдали кредитов на общую сумму почти 206 млрд рублей
В Ижевске прошел первый этап розыгрыша ИПОПАТ, победителей ждут ящики мандаринов
В Удмуртии быстрое реагирование полиции помогло найти двух школьниц
Рухнувший полоток в доме №91 в пос. Машиностроителей в Ижевске восстановили
Телеканал Деда Мороза от «Ростелекома» создаст новогоднее настроение ижевчанам
Музыкальная группа KENNEDY PARK из Ижевска примет участие в фестивале «Старый Новый рок»
В Удмуртии мужчину и его дочь обвинили в избиении полицейского
В Удмуртии местный житель ответит за то, что не пропустил машину «Скорой помощи»
В Удмуртии в ДТП пострадали два человека
В Удмуртии задержали пятерых местных жителей, их обвиняют в незаконной вырубке леса
Депутаты Удмуртии смогут исполнять наказы избирателей
В Удмуртии сумма взятки в среднем за 2018 год составила 21 тысячу рублей
В Удмуртии задержали мошенника, который обманул местного жителя на 80 тысяч рублей
В магазинах «Корпорация Центр» стартовали продажи «Умного дома» от «Ростелекома»
В Удмуртии родители пострадавших в лагере «Волна» детей требуют вернуть деньги за путевку
В Удмуртии премию «Признание» получили 11 человек