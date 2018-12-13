Врач из Ижевска оказался в числе тех, кому полиция Австрии предъявила обвинение в нарушении антидопингового законодательства

13 Дек. 07:12 2018-12-13T11:14:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Скандал с допингом произошел в Австрии, где сейчас наши спортсмены участвуют во втором этапе Кубка мира по биатлону. Полиция страны выдвинула обвинение в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года некоторым спортсменам, в том числе врачу сборной Евгению Шутову, родом из Ижевска.

Как написал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем аккаунте в «Инстаграм», около полуночи по ижевскому времени в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция.

- Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году. В Австрии это уголовное преступление. Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции. Интересно, почему именно сейчас, спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты и вопросов нет! - написал Дмитрий Губерниев.

Кроме того, в списках есть Антон Шипулин, Алексей Волков, Ирина Старых, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов и врач Артем Крынцилов.

Напомним, что ранее лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин тоже был замешан в допинговом скандале. Решением МОК он был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх. Кроме того, его лишили медали, которую он заработал на ОИ в Сочи. Но лыжник выиграл суд (продолжение).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Елизавета Туктамышева госпитализирована (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».