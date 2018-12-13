Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева госпитализирована

13 Дек. 06:41 2018-12-13T11:16:50+03:00

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В среду, 12 декабря, выяснилось, что уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева госпитализирована. Это произошло после прилета из канадского Ванкувера, где она заняла третье места на финале Гран-при по фигурному катанию.

Как сообщает «КП-Петербург», из-за болезни девушка пропустит чемпионат России. Пневмония - штука серьезная.

- Безутешный тренер Алексей Мишин на просьбу корреспондента рассказать о предполагаемых сроках возвращения ученицы на лед ответил SMS: «День тишины – скорбь», - сообщает издание.

Отметим, чтобы снять фигуристку с чемпионата страны, необходимо дождаться официального медицинского заключения. Однако уже сейчас понятно, что на больничном Туктамышева проведет не меньше двух недель, а чемпионат стартует 20 декабря.

Болельщики фигуристки поддерживают ее в социальных сетях:

- Дорогая моя Лизонька, просто не описать, в какое отчаяние меня ввергла новость о твоей болезни. Как же так. Какая несправедливость. Но главное - здоровье. Поправляйся скорее, наша императрица, а время покажет, - написала Антонина Кораблева.

- Выздоравливай, Лиза! Тебя ждет не только Европа, тебя ждет Япония! - опубликовали сообщение в группе поддержки российских фигуристов.

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