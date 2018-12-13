В Ижевске пройдет презентация мультисенсорной комнаты для детей с нарушением зрения

СЕГОДНЯ 08:29 2018-12-13T10:58:26+03:00

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В Ижевске, в Национальной библиотеке Удмуртии по удице Ломоносова, 9, 17 декабря пройдет презентация улучшенной мультисенсорной комнаты для коррекционных и реабилитационных занятий с детьми, у которых нарушено зрение. Об этом сообщили на официальном сайте библиотеке.

Кроме занятий с детьми, там же планируют проводить консультации для родителей детей с нарушением зрения.

- Принцип работы мультисенсорной комнаты можно сформулировать так: «от расслабления к изучению». Каждый маленький посетитель сначала приходит и удивляется, ему все интересно. Когда же он немного успокоится, то начинает выполнять задания. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья могут привести своих малышей на индивидуальные или групповые коррекционно-развивающие занятия. Под руководством специалистов ребенок знакомиться с тактильными книгами и модулями, составляет представление о новых формах и текстурах, формирует понятие о цвете. Все занятия абсолютно бесплатные, - прокомментировала заведующая Региональным центром организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих граждан Национальной библиотеки Марина Подсекаева.

Мультисенсорная комната была основана на средства гранта Гете-Института, который получила Национальная библиотека в рамках международного конкурса библиотечных проектов.

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