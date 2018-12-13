Фильм про моржа из зоопарка Ижевска получил награду за лучший сценарий

СЕГОДНЯ 15:52 2018-12-13T16:41:10+03:00

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В зоопарке Ижевска теперь есть кинозвезда - это морж Сгата-Несейка. Фильм с ее участием получил награду за лучший сценарий на втором Международном кинофестивале стран Арктики. Об этом сообщают на официальной странице зоопарка «ВКонтакте».

Фестиваль прошел с 6 по 9 декабря 2018 года в Архангельске. Идеей мероприятия было объединить кинематографистов стран Арктического бассейна и познакомить зрителей с картинами режиссеров.

Фильм называется «Несейка. Младшая дочь» - это история спасения атлантического моржа Несейки, которая сейчас проживает в Ижевском зоопарке. Несейку привезли в конце 2010 года. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа нашел отбившегося от родителей детеныша в своих санях и сообщил властям. В кратчайшие сроки ее перевезли в Удмуртию.

Фильм снимался целых шесть лет. Режиссер Владимир Марин работал с утра до позднего вечера. И награда досталась ему по заслугам.

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Знаменитая моржиха Сгата-Несейка вернулась домой – в Ижевский #зоопарк. Знаменитая она потому, что оказалась в зоопарке вынужденно. Ее спасли с Мыса Каменного, когда она приплыла к местному жителю. Моржи этого вида занесены в Красную книгу, и Несейку нужно было спасать (подробнее).

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