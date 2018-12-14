Более миллиарда рублей сэкономила Удмуртия благодаря Региональному центру закупок
Более миллиарда рублей сэкономила Удмуртия на бюджетных закупках благодаря созданному год назад Региональному центру закупок (РЦЗ). Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в течение первого года работы РЦЗ объявил 800 конкурсов и аукционов по федеральному закону №44 на сумму 16,1 млрд рублей. На снижении цены удалось сэкономить 826 млн рублей. Еще 1216 закупок на сумму 72 млрд рублей объявлено по ФЗ №223. Во втором случае сэкономили 213,3 млн рублей.
Такая экономия стала возможной благодаря централизации всех бюджетных товаров, услуг и работ для обеспечения нужд Удмуртии.
- Теперь у нас есть стройная и понятная всем система, есть региональный каталог, который, правда, формируется с большим трудом. Но сейчас все показатели по конкретным наименованиям товаров и услуг, будь то медицинские перчатки, глобальное строительство или ремонт дорог, открыты для всех желающих, - заявил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.
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