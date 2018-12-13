В Ижевске установят дорожные знаки на дорогах местного значения

13 Дек. 17:49 2018-12-14T13:36:47+03:00

Их установят в целях безопасности

Изменить размер текста: A A

В Ижевске в целях безопасности установят дорожные знаки на нескольких улицах. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Знаки «Остановка запрещена», «Время действия», «Работает эвакуатор» на участке улицы Свободы. Знаки «Пешеходный переход» и разметка на улице Сабурова напротив дома №17. Дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» на проезде к зданию №53 улицы Барышникова.

Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте администрации Ижевска.

Напомним, что несколько пешеходных переходов убрали в Ижевске (подробнее).

А также временно перекроют участок одной из улиц города (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».