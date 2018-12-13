В Ижевске установят дорожные знаки на дорогах местного значения
В Ижевске в целях безопасности установят дорожные знаки на нескольких улицах. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Знаки «Остановка запрещена», «Время действия», «Работает эвакуатор» на участке улицы Свободы. Знаки «Пешеходный переход» и разметка на улице Сабурова напротив дома №17. Дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» на проезде к зданию №53 улицы Барышникова.
Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте администрации Ижевска.
Напомним, что несколько пешеходных переходов убрали в Ижевске(подробнее).
А также временно перекроют участок одной из улиц города(подробнее).
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