2018-12-13T17:49:35+03:00
Общество

В Ижевске установят дорожные знаки на дорогах местного значения

Их установят в целях безопасности
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Ижевске в целях безопасности установят дорожные знаки на нескольких улицах. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Знаки «Остановка запрещена», «Время действия», «Работает эвакуатор» на участке улицы Свободы. Знаки «Пешеходный переход» и разметка на улице Сабурова напротив дома №17. Дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» на проезде к зданию №53 улицы Барышникова.

Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте администрации Ижевска.

Напомним, что несколько пешеходных переходов убрали в Ижевске(подробнее).

А также временно перекроют участок одной из улиц города(подробнее).

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