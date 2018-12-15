2018-12-15T11:52:33+03:00
Общество

Школьница из Ижевска стала победителем олимпиады по корейскому языку

И теперь она может бесплатно обучиться в Корейском университете Синхан
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Не так давно в Казанском федеральном университете подвели итоги Первой олимпиады на знание корейского языка среди студентов России и стран СНГ. Как сообщает пресс-служба Ижевска, было 52 представителя 17 учебных заведений из 12 российских городов.

- Олимпиада была представлена в двух номинациях: школьной и студенческой. Письменная часть предполагала написание сочинения, для устной части участники подготовили собственные оригинальные выступления на корейском языке, - пояснили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

Победительницей олимпиады в устной части стала ученица 11 класса ижевской школы №52 Виктория Левина! Девушка получила сертификат на бесплатную учебу в Корейском университете Синхан. Он был основан в 1960 году и стал одним из основных, многопрофильных университетов. Университет включает в себя 7 колледжей: социальных наук; бизнеса; естественных наук; медицинских наук; колледж медицинского сестринства; колледж технологий, а также искусства и дизайна.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Алина Загитова продолжает собирать звания (продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Новости образования»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске создают приют для брошенных лошадей
Ижевский автозавод в 2018 году выпустит около 130 тысяч автомобилей
Впервые в Ижевске будет представление театров огня и света
Уроженка Удмуртии Алина Загитова стала человеком года в сфере спорта
Микрорайону под Ижевском, где живут многодетные семьи, нужно 245 миллионов рублей для строительство водопровода
В зоопарке Ижевска отметят День белого медведя
Жители Удмуртии могут совершать переводы и погашать кредиты в салонах связи
В Удмуртии сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который был в федеральном розыске
В Удмуртии бывший полицейский насмерть сбил велосипедиста
В Удмуртии специалисты мобильного медицинского комплекса осмотрели более 1300 детей
В Удмуртии вырос спрос на минипигов
В Ижевске пройдет донорская акция
«Скажи спасибо маме»: в Удмуртии подвели итоги конкурса от «Комсомолки»