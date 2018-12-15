2018-12-15T11:52:33+03:00
Общество

Школьница из Ижевска стала победителем олимпиады по корейскому языку

И теперь она может бесплатно обучиться в Корейском университете Синхан
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Не так давно в Казанском федеральном университете подвели итоги Первой олимпиады на знание корейского языка среди студентов России и стран СНГ. Как сообщает пресс-служба Ижевска, было 52 представителя 17 учебных заведений из 12 российских городов.

- Олимпиада была представлена в двух номинациях: школьной и студенческой. Письменная часть предполагала написание сочинения, для устной части участники подготовили собственные оригинальные выступления на корейском языке, - пояснили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

Победительницей олимпиады в устной части стала ученица 11 класса ижевской школы №52 Виктория Левина! Девушка получила сертификат на бесплатную учебу в Корейском университете Синхан. Он был основан в 1960 году и стал одним из основных, многопрофильных университетов. Университет включает в себя 7 колледжей: социальных наук; бизнеса; естественных наук; медицинских наук; колледж медицинского сестринства; колледж технологий, а также искусства и дизайна.

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