Уроженка Удмуртии Алина Загитова стала человеком года в сфере спорта

15 Дек. 10:09 2018-12-15T10:09:25+03:00

Человеком года в политике стал Президент России Владимир Путин

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Жители России выбрали людей года в сферах спорта, культуры и политики. Фонд «Общественное мнение» провел соответствующий опрос и представил результаты, сообщает РБК. Так, спортсменом года стала уроженка Удмуртии Алина Загитова (7% голосов). На втором месте – боец Хабиб Нурмагомедов (5%), третье у футболиста Игоря Акинфеева (5%).

В сфере политики на первом месте Президент России Владимир Путин (29%), второе место - глава МИДа Сергей Лавров (7%), третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский (4%). Главным деятелем культуры уходящего года стал режиссер Никита Михалков (2%), на втором месте – Иосиф Кобзон (1%), на третьем – актер и режиссер Константин Хабенский (1%).

Кстати, Алина Загитова попала в десятку популярных людей по запросам в «Яндексе» (продолжение).

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