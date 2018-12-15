2018-12-15T14:54:05+03:00
Авто

Ижевский автозавод в 2018 году выпустит около 130 тысяч автомобилей

И это на 9% больше, чем в прошлом году
Алена СЕЛЕЗНЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Ижевский автозавод по итогам года выпустит 130 тысяч автомобилей. Об этом сегодня, 15 декабря, в ходе проведения Дня открытых дверей журналистам сообщил генеральный директор предприятия Денис Носов. Это на 9% выше показателя 2017 года.

- Мы ориентируемся, что мы очень-очень близко подойдем к 130 тысячам автомобилей. Это очень хороший рост. А следующий, я надеюсь, тоже будет восхитительный. И под словом «надеюсь» я подразумеваю уверенность. Потому что мы знаем, как воспринимают на рынке нашу «Весточку», и мы этим гордимся, - сказал Денис Носов.

В прошлом году, напомним, Ижевский автозавод выпустил 119 тысяч 117 автомобилей. Объем производства тогда увеличился в сравнении с 2016 годом на 24%.

В этом году предприятие полностью перешло на выпуск моделей «Лада Веста». Сегодня Ижевский автозавод производит седаны Lada Vesta, универсалы Lada Vesta SW, а также их кросс-версии - Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross.

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