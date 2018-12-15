Впервые в Ижевске будет представление театров огня и света
3 января впервые в Ижевске пройдет представление театров огня, световых и пиротехнических шоу на фестивале «Свет. Холод. Огонь». Уникальное шоу начнется в 19.00 на Центральной площади города. Как следует из официальной афиши на новогодние праздники в Ижевске, завершится фестиваль флэшмобом, участие в котором примут 100 человек.
- Участники будут одеты в жилетки белого цвета, на груди — снежинка из светоотражающей ленты (либо символ Удмуртии), белый колпак со светоотражающей лентой. Во время флешмоба включаются ПРК (прямые ртутно-кварцевые люминесцентные лампы) — белые жилетки и колпаки начинают светиться, - пояснили организаторы.
Кстати, уже известно, как будет выглядеть ледовый город и когда он откроется (продолжение).
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Школьница из Ижевска смогла добиться бесплатного образования в одном из лучших университетов Кореи (продолжение).
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