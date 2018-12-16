2018-12-16T09:40:07+03:00
Общество

Лыжник из Удмуртии стал первым на Кубке России

Соревнования проходили в Пермском крае
Анастасия Волкова
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Роман Тарасов стал победителем Кубка России в индивидуальной лыжной гонке на 15 кмРоман Тарасов стал победителем Кубка России в индивидуальной лыжной гонке на 15 км
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Роман Тарасов из Удмуртии победил в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем на втором этапе Кубке России. Он финишировал с результатом 35 минут и 50,1 секунд.

Вторым стал Артем Мальцев из Мордовии, уступив Роману 1,8 секунд. Третье место занял еще один спортсмен из Удмуртии Кирилл Вичужанин. Он отстал от победителя на 5,8 секунд.

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