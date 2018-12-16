2018-12-16T12:30:22+03:00
Общество

В Ижевске пройдет фестиваль «Открытая варежка»

Участником может стать любой желающий
Анастасия Волкова
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ФОТО: pixabayФОТО: pixabay
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2 января с 12 до 16:00 в парке им.Кирова пройдет фестиваль, посвященный самому главному зимнему спасителю рук – варежкам.

В рамках мероприятия ижевчане смогут сыграть в зимний волейбол в варежках, поучаствовать в конкурсах, главным условием которых станет «сделай все и варежки не сними», научиться чему-то новому на мастер-классах, а также приобрести сувениры на ярмарке.

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