В Ижевске пройдет фестиваль «Открытая варежка»
Участником может стать любой желающий
ФОТО: pixabay
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2 января с 12 до 16:00 в парке им.Кирова пройдет фестиваль, посвященный самому главному зимнему спасителю рук – варежкам.
В рамках мероприятия ижевчане смогут сыграть в зимний волейбол в варежках, поучаствовать в конкурсах, главным условием которых станет «сделай все и варежки не сними», научиться чему-то новому на мастер-классах, а также приобрести сувениры на ярмарке.
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