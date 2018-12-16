2018-12-16T14:02:45+03:00
Общество

В Ижевске пройдет фестиваль «Открытая варежка»

Участником может стать любой желающий
Анастасия Волкова
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ФОТО: pixabayФОТО: pixabay
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3 января с 12 до 16:00 в парке им.Кирова пройдет фестиваль, посвященный самому главному зимнему спасителю рук – варежкам (0+). Девизом программы станет фраза «Сделай все и варежки не сними».

В рамках мероприятия ижевчане смогут сыграть в зимний волейбол в варежках. Для этого нужно зарегистрировать свою команду из 3 человек здесь . Главным условием станет совершеннолетие двух ее участников. За победу в турнире оргаизаторы подготовили ценные призы.

Кроме того, гости фестиваля получат возможность поучаствовать в конкурсах, научиться чему-то новому на мастер-классах, а также приобрести суверниры на ярмарке.

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Приближается к концу голосование за участниц конкурса «Я 10 лет спустя». Успевайте проголосовать за понравившуюся историю преображения!

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