В Ижевском регионе ГЖД сошли с путей семь вагонов

16 Дек. 14:36 2018-12-16T14:38:19+03:00

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15 декабря на перегоне Рабак-Куеда Ижевского региона Горьковской железной дороги в Пермском крае сошли с путей 7 грузовых поездов. Пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.

Как стало известно, причиной происшествия стало падение стрелы крана на проходящий состав. В результате аварии движение поездов было приостановлено на 6 часов. Восстановить его полностью удалось к 03:55 по местному времени. Однако в целях безопасности локомотивы двигаются по участку, где произошел сход, с ограничением скорости.

ФОТО: ГУ МЧС по Пермскому краю

ФОТО: ГУ МЧС по Пермскому краю

ФОТО: ГУ МЧС по Пермскому краю

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