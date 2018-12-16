2018-12-16T14:38:19+03:00
Общество

В Ижевском регионе ГЖД сошли с путей семь вагонов

Движение поездов было парализовано на 6 часов
Анастасия Волкова
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ФОТО: ГУ МЧС по Пермскому краюФОТО: ГУ МЧС по Пермскому краю
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15 декабря на перегоне Рабак-Куеда Ижевского региона Горьковской железной дороги в Пермском крае сошли с путей 7 грузовых поездов. Пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.

Как стало известно, причиной происшествия стало падение стрелы крана на проходящий состав. В результате аварии движение поездов было приостановлено на 6 часов. Восстановить его полностью удалось к 03:55 по местному времени. Однако в целях безопасности локомотивы двигаются по участку, где произошел сход, с ограничением скорости.

ФОТО: ГУ МЧС по Пермскому краю

ФОТО: ГУ МЧС по Пермскому краю

ФОТО: ГУ МЧС по Пермскому краю

ФОТО: ГУ МЧС по Пермскому краю

ФОТО: ГУ МЧС по Пермскому краю

ФОТО: ГУ МЧС по Пермскому краю

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