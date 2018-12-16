2018-12-16T16:22:47+03:00
Спорт

Команда из Удмуртии по слэдж-хоккею стала второй на домашнем «Кубке Калашникова»

Победу одержала сборная России
Анастасия Волкова
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ФОТО: Рамблер/новостиФОТО: Рамблер/новости
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15 декабря в Ижевске состоялся финал первых международных соревнований по слэдж-хоккею «Кубок Калашникова». Хоккейный клуб «Удмуртия» заняла второе место в общем зачете.

В первом матче спортсмены из Ижевска уступили сборной России, во втором – обыграли сборную Европу с разгромным счетом 11:0, а в последний день соревнований сыграли 5:2 с «Башкирскими пиратами» из Уфы.

В итоге, первой стала сборная России, вторым – ижевский клуб «Удмуртия», а третьими – хоккеист из Уфы.

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