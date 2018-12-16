Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева сообщила о состоянии своего здоровья
Елизавета Туктамышева сообщила на своей странице в Instagram об улучшении состояния здоровья. Напомним, что спортсменку госпитализировали 12 декабря с воспалением легких.
- Друзья, мне уже намного лучше, спасибо за заботу и добрые слова, - написала Туктамышева.
ФОТО: @liza_tuktik
Из-за болезни Елизавета будет вынуждена пропустить Чемпионат России в Саранске, который стартует 19 декабря. Как сообщил «КП-Петербург», тренер спортсменки Алексей Мишин на просьбу корреапондента рассказать о сроках возвращения спортсменки на лед ответил короткой SMS «День тишины – скорбь».
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