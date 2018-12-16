2018-12-16T15:16:50+03:00
Общество

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева сообщила о состоянии своего здоровья

Ей уже стало лучше
Анастасия Волкова
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ФОТО: SportboxФОТО: Sportbox
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Елизавета Туктамышева сообщила на своей странице в Instagram об улучшении состояния здоровья. Напомним, что спортсменку госпитализировали 12 декабря с воспалением легких.

- Друзья, мне уже намного лучше, спасибо за заботу и добрые слова, - написала Туктамышева.

ФОТО: @liza_tuktik

ФОТО: @liza_tuktik

Из-за болезни Елизавета будет вынуждена пропустить Чемпионат России в Саранске, который стартует 19 декабря. Как сообщил «КП-Петербург», тренер спортсменки Алексей Мишин на просьбу корреапондента рассказать о сроках возвращения спортсменки на лед ответил короткой SMS «День тишины – скорбь».

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