Очевидцы: в Ижевске сгорела квартира
«Вот что бывает, когда пускаешь квартирантов», - с такой подписью один из пользователей социальной сети ВКонтакте выложил в группу «ИГГС» видеозапись, как к дому № 19 на ул.Буммашевской подъезжают машины скорой помощи и пожарных отрядов.
Оказалось, что одна из квартир начала гореть. Почему произошел пожар, неизвестно.
- Она неадекватные, наркоманами оказались, - рассказала девушка о живших там квартирантов. – Мужик с окна выпрыгнул, вроде жив.
Как сообщили другие пользователи, пострадавших в результате пожара больше нет. На момент публикации материала, официальные комментарии получить не удалось.
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