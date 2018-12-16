2018-12-16T17:26:00+03:00
Общество

Очевидцы: в Ижевске сгорела квартира

Инцидент произошел на улице Буммашевская
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
Изменить размер текста:

«Вот что бывает, когда пускаешь квартирантов», - с такой подписью один из пользователей социальной сети ВКонтакте выложил в группу «ИГГС» видеозапись, как к дому № 19 на ул.Буммашевской подъезжают машины скорой помощи и пожарных отрядов.

Оказалось, что одна из квартир начала гореть. Почему произошел пожар, неизвестно.

- Она неадекватные, наркоманами оказались, - рассказала девушка о живших там квартирантов. – Мужик с окна выпрыгнул, вроде жив.

Как сообщили другие пользователи, пострадавших в результате пожара больше нет. На момент публикации материала, официальные комментарии получить не удалось.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевском регионе ГЖД сошли с путей семь вагонов

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»