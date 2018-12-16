2018-12-16T17:26:00+03:00
Общество

Очевидцы: в Ижевске сгорела квартира

Инцидент произошел на улице Буммашевская
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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«Вот что бывает, когда пускаешь квартирантов», - с такой подписью один из пользователей социальной сети ВКонтакте выложил в группу «ИГГС» видеозапись, как к дому № 19 на ул.Буммашевской подъезжают машины скорой помощи и пожарных отрядов.

Оказалось, что одна из квартир начала гореть. Почему произошел пожар, неизвестно.

- Она неадекватные, наркоманами оказались, - рассказала девушка о живших там квартирантов. – Мужик с окна выпрыгнул, вроде жив.

Как сообщили другие пользователи, пострадавших в результате пожара больше нет. На момент публикации материала, официальные комментарии получить не удалось.

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