В Удмуртии открыли курсы древнерусского языка
Изучить его можно в селе Удугучин Увинского района
ФОТО: Pixabay
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В Удугучине открыли курсы древнерусского языка. Здесь любой желающий сможет научиться читать и писать, как в старину. Об этом сообщила пресс-служба регионального Дома Дружбы народов.
Уроки запустили в рамках проекта «О чем рассказывает перо». Программа занятий построена на базе древнего обучения в монастырских школах: для этого местные священнослужители предоставили архивные документы. Кроме того, на курсах древнерусского языка людей одевают в старинные наряды, чтобы они полностью смогли ощутить себя «в том времени».
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