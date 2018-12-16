В Удмуртии открыли курсы древнерусского языка

16 Дек. 18:08 2018-12-16T18:08:28+03:00

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В Удугучине открыли курсы древнерусского языка. Здесь любой желающий сможет научиться читать и писать, как в старину. Об этом сообщила пресс-служба регионального Дома Дружбы народов.

Уроки запустили в рамках проекта «О чем рассказывает перо». Программа занятий построена на базе древнего обучения в монастырских школах: для этого местные священнослужители предоставили архивные документы. Кроме того, на курсах древнерусского языка людей одевают в старинные наряды, чтобы они полностью смогли ощутить себя «в том времени».

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