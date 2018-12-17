2018-12-17T11:55:30+03:00
Общество

Почему в Ижевске на 40 лет Победы снесли только остановку, а не ларьки?

Изначально говорилось, что санкциям подвергаются объекты, где незаконно торговали алкоголем
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: ИГГСФото: ИГГС
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В пятницу, 14 декабря, на улице 40 лет Победы в Ижевске снесли ларек, который незаконно торговал алкоголем. Точнее, пока убрали только остановку, а вот две торговые точки еще стояли. Это стало причиной для недоумения в социальных сетях. Как так, говорили же про ларек, а по факту лишили людей места для ожидания транспорта.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Как пояснили «Комсомольской Правде»-Ижевск в пресс-службе УФССП России по Удмуртии, у подрядчика стоит срок – полностью демонтировать сооружения до 19 декабря. Это касается и двух модулей, что сейчас еще остались.

Напомним, что в Ижевске продолжается снос точек, которые нарушают антиалкогольный закон. Чаще всего, под санкции попадают именно ларьки, которые стоят на остановках и «держат» ее. В случае, если убирается торговая точка, то и остановка идет под снос. До конца 2019 года должны убрать еще постройки на остановке «Речка Карлутка» (улица Ленина) и «Механический завод» (ул. Промышленная).

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