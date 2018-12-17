2018-12-17T16:27:04+03:00
Общество

Почему в Ижевске на 40 лет Победы снесли только остановку, а не ларьки?

Изначально говорилось, что санкциям подвергаются объекты, где незаконно торговали алкоголем
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: ИГГСФото: ИГГС
Изменить размер текста:

В пятницу, 14 декабря, на улице 40 лет Победы в Ижевске снесли ларек, который незаконно торговал алкоголем. Точнее, пока убрали только остановку, а вот две торговые точки еще стояли. Это стало причиной для недоумения в социальных сетях. Как так, говорили же про ларек, а по факту лишили людей места для ожидания транспорта.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Как пояснили «Комсомольской правде»-Ижевск в пресс-службе УФССП России по Удмуртии, у подрядчика стоит срок – полностью демонтировать сооружения до 19 декабря. Это касается и двух модулей, что сейчас еще остались.

Напомним, что в Ижевске продолжается снос точек, которые нарушают антиалкогольный закон. Чаще всего под санкции попадают именно ларьки, которые стоят на остановках и «держат» ее. В случае, если убирается торговая точка, то и остановка идет под снос. До конца 2019 года должны убрать еще постройки на остановке «Речка Карлутка» (улица Ленина) и «Механический завод» (ул. Промышленная).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В каком этапе соревнований примет участие биатлонист из Ижевска Александр Поварницын (подробнее).

Ижевскую LADA Vesta отзовут в количестве более 40 тысяч автомобилей. Мы узнали, по какой причине (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»