2018-12-17T16:39:48+03:00
Спорт

Биатлонист из Ижевска Александр Поварницын примет участие на третьем этапе кубка мира

Гонка состоится с 20 по 23 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/alex_povarnitsyn/Фото: instagram.com/alex_povarnitsyn/
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Александр Поварницын, биатлонист из Ижевска, примет участие на третьем этапе кубка мира, который пройдет с 20 по 23 декабря в Чехии. Об этом сообщает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в социальной сети.

- Как сообщает президент СБР Владимир Драчев, после консультаций главного тренера сборной Хованцева и старшего тренера резерва Белозерова на этап Кубка Мира в Чехию едут Бабиков и Поварницын, на Кубок IBU Латыпов и Слепов, - написал Дмитрий Губерниев.

Ранее Александр Поварницын выиграл серебро на этапе Кубка IBU (подробнее).

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