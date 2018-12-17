Биатлонист из Ижевска Александр Поварницын примет участие на третьем этапе кубка мира
Александр Поварницын, биатлонист из Ижевска примет участие на третьем этапе кубка мира, который пройдет с 20 по 23 декабря в Чехии. Об этом сообщает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в социальной сети.
- Как сообщает президент СБР Владимир Драчев, после консультаций главного тренера сборной Хованцева и старшего тренера резерва Белозерова на этап Кубка Мира в Чехию едут Бабиков и Поварницын, на Кубок IBU Латыпов и Слепов, - написал Дмитрий Губерниев.
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