В Ижевске самый популярный детский костюм – образ супергероя
В Ижевске топ детских костюмов возглавил образ супергероя. Далее в рейтинге костюм зайчика и пирата. Об этом сообщают эксперты Авито.
В среднем, детский новогодний костюм в Ижевске можно купить за 912 рублей. Самый дорогой костюм лисички – 1521 рубль, а самый дешевый - наряд зайчика – 473 рубля.
В образе супергероев на новогодние праздники планирует одеться 32% детей, 25% - будут зайчиками, а пиратами – 13%. Но всего лишь 2% запросов набрали костюмы феи и мушкетера.
Ижевск занял третью строчку городов, где возглавляет рейтинг костюм супергероя. А вот в Самаре и Челябинске больше запросов на костюм пирата.
В 2017 году спрос на новогодние костюмы пришелся на 18-20 декабря.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В каком этапе соревнований примет участие биатлонист из Ижевска Александр Поварницын (подробнее).
В Удмуртии фургон сбил женщину-пешехода. Она скончалась на месте (подробнее).
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»