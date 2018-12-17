В Ижевске самый популярный детский костюм – образ супергероя

17 Дек. 12:53 2018-12-17T16:21:36+03:00

Далее в рейтинге костюм зайчиков и пиратов

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В Ижевске топ детских костюмов возглавил образ супергероя. Далее в рейтинге костюм зайчика и пирата. Об этом сообщают эксперты Авито.

В среднем, детский новогодний костюм в Ижевске можно купить за 912 рублей. Самый дорогой костюм лисички – 1521 рубль, а самый дешевый - наряд зайчика – 473 рубля.

В образе супергероев на новогодние праздники планирует одеться 32% детей, 25% - будут зайчиками, а пиратами – 13%. Но всего лишь 2% запросов набрали костюмы феи и мушкетера.

Ижевск занял третью строчку городов, где возглавляет рейтинг костюм супергероя. А вот в Самаре и Челябинске больше запросов на костюм пирата.

В 2017 году спрос на новогодние костюмы пришелся на 18-20 декабря.

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