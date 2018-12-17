2018-12-17T12:53:28+03:00
Общество

В Ижевске самый популярный детский костюм – образ супергероя

Далее в рейтинге костюм зайчиков и пиратов
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
Изменить размер текста:

В Ижевске топ детских костюмов возглавил образ супергероя. Далее в рейтинге костюм зайчика и пирата. Об этом сообщают эксперты Авито.

В среднем, детский новогодний костюм в Ижевске можно купить за 912 рублей. Самый дорогой костюм лисички – 1521 рубль, а самый дешевый наряд зайчика – 473 рубля.

В образе супергероев на новогодние праздники планирует одеться 32% детей, 25% - будут зайчиками, а пиратами – 13%. Но всего лишь 2% запросов набрали костюмы феи и мушкетера.

Ижевск занял третью строчку городов, где возглавляет рейтинг костюм супергероя. А вот в Самаре и Челябинске больше запросов на костюм пирата.

В 2017 году спрос на новогодние костюмы пришелся на 18-20 декабря.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В каком этапе соревнований примет участие биатлонист из Ижевска Александр Поварницын(подробнее).

В Удмуртии фургон сбил женщину-пешехода. Она скончалась на месте(подробнее).

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии ожидаются морозы
В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который напал на судебного пристава
Дилерский центр SKODA 3-раз подряд лучший в ГК АСПЭК-Авто
В Удмуртии в ДТП пострадал трехлетний мальчик
В Удмуртии разыскиваются две женщины-мошенницы
Почему в Ижевске на 40 лет Победы снесли только остановку, а не ларьки?
Биатлонист из Ижевска Александр Поварницын примет участие на третьем этапе кубка мира
Мужчину обвиняют в краже труб с предприятия Ижевска, где он работал
«Дом.ru» и канал «Детский» приглашают ижевчан на новогоднюю елку
В Удмуртии в результате ДТП погибла женщина
Пяти магазинам сети «БАСКО» в Ижевске запретили продавать табачную продукцию
Туристы стали чаще посещать Удмуртию
Более двух тонн поддельного алкоголя изъяли в Удмуртии
«Всемирный день пельменя» и фестиваль «Быг-быг»: в Ижевске представили календарь событий на 2019 год
В Удмуртии задержали женщину, которая украла бензопилу
Лыжники из Удмуртии заняли первые три места на вторых Российско-Китайских молодежных играх
Уроженка Ижевска, певица Арина Петрова вышла в финал проекта «Синяя птица»
В Удмуртии автолюбители выстроили елку из машин
В новогодние каникулы пройдет городской танцевальный флешмоб «Удмуртия зажигает»
В Удмуртии открыли курсы древнерусского языка
Очевидцы: в Ижевске сгорела квартира
Команда из Удмуртии по слэдж-хоккею стала второй на домашнем «Кубке Калашникова»
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева сообщила о состоянии своего здоровья
В Ижевском регионе ГЖД сошли с путей семь вагонов