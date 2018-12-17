17 Дек. 13:17 2018-12-17T14:51:27+03:00

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По итогам третьего квартала ООО АСПЭК-Авто провело награждение среди лучших дилерских центров группы компаний. Третий раз подряд им стал АСПЭК-Лидер – официальный дилер ŠKODA в Ижевске. Выявление победителя проходило на основании суммы баллов, которые рассчитывались исходя из количества проданных автомобилей, уровня клиентской лояльности и удовлетворенности сервисной службой. Победителю вручили Олимпийский Факел Сочи-2014 – как символ победы.

Руслан Мамедов, руководитель отдела продаж ŠKODA АСПЭК-Лидер:

- Это год для нас складывается очень удачно – 3-й раз обогнать другие дилерские центры по продажам – это успех. Всё больше жителей нашей республики хотят приобрести автомобили ŠKODA. Хочется поблагодарить всех клиентов, что доверяют нам. А мы стараемся оправдать их доверие. Такую же цель поставили и на конец года – стать лучшим дилерским центром по итогам года. Думаю, что у нас всё получится.

А для наших клиентов у нас новогодний подарок – в декабре автомобили ŠKODA можно приобрести с выгодой до 180 000 руб.* Хороший подарок на Новый год – новая ŠKODA. Поэтому всех ждем в нашем дилерском центре по ул. Холмогорова, 9. Звоните нам 8 (3412) 90-80-80 – расскажем о автомобилях в наличии и кредитных предложениях. Всегда Вам рады!

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* Выгода достигается при покупке модели ŠKODA Octavia Ambition с пакетом WE8 2018 года выпуска, за исключением автомобилей с двигателем 1.6 и АКПП, при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 31 декабря. Количество автомобилей ограниченно.

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