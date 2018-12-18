2018-12-18T17:35:31+03:00
Общество

Председателем общественной палаты Ижевска стала директор Медиагруппы «Центр»

Кандидатуру Анастасии Власовой единогласно поддержали все члены палаты
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Во вторник, 18 декабря, в общественной палате Ижевска шестового созыва прошли выборы председателя. Им стала директор Медиагруппы «Центр» Анастасия Власова. Отметим, что кандидатуру единогласно поддержали все члены палаты.

Анастасию Сергеевну представили, как человека, который имеет большой опыт работы с коммерческим сектором, при этом является отличным управленцем, так как руководит большим коллективом. Новоизбранный председатель отметила, что в качестве основных направлений работы общественной палаты станет контроль над большими городскими проектами, помощь и развитие некоммерческих организаций.

-Ижевчане должны не только получать максимум информации о деятельности общественной палаты, НКО и городской власти, но и иметь возможность задать вопросы, подать жалобы, внести предложения. В городе должна быть запущена система «единого окна» для приема и рассмотрения всех обращений, — рассказала Анастасия Власова.

Кстати, вместе с выбором председателя, стали известны имена заместителей: руководитель аппарата регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Машинникова, директор Центра высоких технологий Олег Вылегжанин и руководитель ДОД «Юность» Ольга Казанцева.

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