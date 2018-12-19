2018-12-19T12:18:11+03:00
Происшествия

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту пожара в Сарапуле

При пожаре погибли люди
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту пожара в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 19 декабря, в среду, произошел пожар в жилом двухэтажном доме в городе Сарапул. В результате погибло четверо, среди них был ребенок. На момент пожара в доме было 10 человек, шесть из них были эвакуированы, - сообщает ведомство.

После пожара обнаружены тела 32-летней женщины, 59-летней женщины, 86-летней женщины и 13-летнего подростка. Один человек, спасаясь, выпрыгнул в окно и получил травмы, его отвезли в больницу.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Следователями проводится проверка, возбуждено уголовное дело.

Напомним, пожар произошел 19 декабря, подробнее о произошедшем здесь.

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