2018-12-20T10:59:55+03:00
Дом. Семья

Дед Мороз на чудо-машине и лазерное шоу: 27 декабря состоится открытие Ледового городка в Ижевске

А также зажгут огни на главной елочке города
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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27 декабря в 16.00 на Центральной площади Ижевска состоится открытие Ледового городка «Музыкальная сказка» и, конечно же, зажжение главной елочки города. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Всех пришедших на открытие ждет яркое представление, лазерное шоу и барабанщики. На главной сцене пройдет сказка «Как рос Дед Мороз», которая расскажет о жизни зимнего волшебника. Представление покажут артисты театра «Молодой человек», а также артисты творческих коллективов Ижевска.

Кстати, Дед Мороз и Снегурочка прибудут на Центральную площадь совсем не на традиционных санях, а на чудо-машине. А вот за основу представления взяли сказку Сергея Шувалова, которая была им написана специально для мероприятия. Автор сыграет главную роль доброго Гнома.

Однако главный сюрприз, который приготовили организаторы для жителей города, держится в секрете.

Открытие главной елки на Центральной площади даст старт новогодним мероприятиям, которые будут длиться все каникулы. А подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте.

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