2018-12-20T13:50:25+03:00
Общество

Жителям сгоревшего дома в Сарапуле нужна помощь

Они временно разместились у родственников
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации СарапулаФото: пресс-служба администрации Сарапула
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Жителям сгоревшего дома в Сарапуле нужна помощь, у некоторых даже нет подходящий одежды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

19 декабря в Сарапуле при пожаре двухэтажного жилого дома погибли четверо, в том числе подросток. Всем пострадавшим оказана первая помощь.

В администрации города собрали пострадавших и обсудили их размещение, питание, предоставление жилья, восстановление документов и получение материальной помощи и одежды.

На данный момент в жилье нуждаются пять человек, им предложили временно разместиться на территории женского монастыря. Пока что они разместились у родственников и знакомых.

Также 12 человек нуждается в одежде - девочки 2011, 2014, 2015 и 2016 года, мальчики 2005, 2009 года, мужчины 1953, 1978, 1979 года, женщины 1985 и 1986 года.

Необходима женская одежда от 48 до 56 размера, обувь до 41 размера, мужская одежда от 50 размера и выше, обувь – до 43 размера, и детская одежда для девочек 2, 3, 4, 7 лет и мальчиков 9 и 13 лет. Напомним, уже вчера в Сарапуле открыли пункты сбора теплых вещей для погорельцев - в ДК «Электрон», ДК «Заря» и Центральной библиотеке на ул. Советской, 69.

Работает горячая телефонная линия 2-56-44.

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