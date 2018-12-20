Новым главой Ленинского района Ижевска стал Рамиль Гайнуллин

СЕГОДНЯ 12:09 2018-12-20T13:55:17+03:00

При этом он сложил полномочия депутата

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Нового главу Ленинского района Ижевска согласовали в четверг, 20 декабря, на очередной сессии городской думы. Районную администрацию возглавил Рамиль Гайнуллин.

В связи с переходом на новую работу Рамиль Гайнуллин сложил полномочия депутата гордумы Ижевска.

СПРАВКА «КП»

Гайнуллин Рамиль Ильдарович родился 20 декабря 1978 года в городе Янаул Республики Башкортостан. После окончания Янаульской гимназии в 1996 году поступил в Уральский государственный университет путей сообщения. Проработав 7 лет на станции Агрыз, в 2009 году перешел в Ижевский центр организации работы железнодорожных станций Горьковской дирекции управления движением на должность заместителя начальника центра - начальника отдела коммерческой работы в сфере грузовых перевозок. В апреле текущего года назначен на должность начальника Ижевского отдела коммерческой работы Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания.С 2007 года член ВПП «Единая Россия», с 2014 года секретарь первичного отделения №33, а также член политсовета Местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района города Ижевска.

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