2018-12-20T20:07:38+03:00
Спорт

Хоккей на валенках, спортивные прогнозы и горячий чай: что ждет зрителей на «Ижевской винтовке-2019»

А еще, можно ли будет сфотографироваться со звездами
Ирина БУРЦЕВА
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С 26 по 29 декабря в Ижевске будет большой спортивный праздник «Ижевская винтовка». Отметим, что эти соревнования являются третьим этапом Кубка мира по биатлону, а значит, зрителей ждет интереснейшая программа.

Основные мероприятия будут в субботу, 29 декабря. По самым примерным прогнозам, ожидается -12…-13 градусов. Чтобы праздник не омрачился морозом, будет теплая палатка для зрителей, горячий чай и каша. А чтобы согрелось не только тело, но и душа, пройдут конкурсы.

- Организовали соревнования по хоккею на валенках. И зрители будут играть не между собой, а с профессионалами – хоккейной командой «Ижсталь». Будет такой матч-шоу, - рассказала министр по физической культуре, спорту и молодежной политики Удмуртии Наталья Гольцова.

Можно будет сделать ставку на победителя «Ижевской винтовки», попробовать свои силы в перетягивании каната. За успешное преодоление конкурсов каждый получит фишки, которые потом обменяют на призы. Самый главный презент – телевизор.

- Обязательно проведем автограф-сессию со звездами биатлона. И научимся подготавливать лыжи к зиме – пройдет мастер-класс, - уточнила министр.

Ожидается, что приедут такие спортсмены, как Ульяна Кайшева, Анастасия Егорова, Лариса Куклина, Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков. Изначально говорили и об Антоне Шипулине, но ему поступило предложение участвовать в «Рождественской гонке» и он проведет время в подготовке к ней.

Сейчас на биатлонном комплексе имени Демидова полным ходом идет подготовка. В этом году снега выпало не так много, поэтому подключили специальные пушки, привлекли десятки самосвалов.

Полная программа праздника и как добраться до комплекса - в нашем материале (продолжение).

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