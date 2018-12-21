Какая погода будет в Ижевске с 31 декабря на 1 января 2019 года

СЕГОДНЯ 06:26 2018-12-21T06:26:44+03:00

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До Нового года 2019 осталось всего 11 дней. И уже можно примерно сказать, какая будет погода в ночь с 31 декабря на 1 января и в праздничные выходные. По данным сайта gismeteo.ru* 30 декабря будет пасмурным и снежным, но теплым, -2…-5 градусов. В понедельник, 31 декабря, ожидается снег и -3 градуса. При этом, ночью столбики термометров могут опуститься до -14 градусов.

В первые дни 2019 года в Ижевске температура будет стабильно понижаться. Если 1 января прогнозируется днем -1 градус, то уже 3 января до -15 градусов. Но, далее нас ждет вновь потепление. В среднем температура составит -3…-8 градусов.

По мнению экспертов, несмотря на то, что сейчас в Ижевске около -20 градусов, обойдется без экстремальных похолоданий. И, в целом, мы идем по пути смягчения погоды.

- В последнее время климатический фон смягчается. И, я думаю, что ждать настоящих крещенских морозов не стоит, - рассказал фенолог, природовед кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский.

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*Прогнозы на месяц в Ижевске являются экспериментальными и предназначены только для консультативного использования.