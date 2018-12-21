2018-12-21T09:19:45+03:00
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ИПОПАТ провел второй розыгрыш среди пассажиров автобусов Ижевска

Еще четыре человека стали обладателями ящика мандаринов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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ИПОПАТ 19 декабря, в среду, провел второй розыгрыш ящиков мандаринов, среди пассажиров автобусов Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Это был предпоследний розыгрыш, оплачивайте проезд на автобусе банковской картой или транспортной картой и выигрывайте ящик мандаринов.

За свои поездки в городских автобусах ящик мандаринов получат владельцы карт с номерами:

- Банковская карта 546968***9360

- Ежемесячная на автобус E9DC7112

- Студенческая на автобус 4E1E991F

- Транспортная карта (Электронный кошелек) 215630DC

Чтобы забрать свой приз, победителю (или его законному представителю, если владелец карты окажется несовершеннолетним пассажиром) необходимо до 19 декабря в рабочие дни с 8.00 до 17.00 позвонить по тел. 45-21-25 и договориться об удобном времени.

Также список карт будет опубликован на сайте ИПОПАТ и в газете «ЯСНО!» в ближайшую пятницу.

26 декабря пройдет финальный розыгрыш, не упустите свою возможность выиграть ящик мандаринов к новогоднему столу.

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