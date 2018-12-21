ИПОПАТ провел второй розыгрыш среди пассажиров автобусов Ижевска
ИПОПАТ 19 декабря, в среду, провел второй розыгрыш ящиков мандаринов, среди пассажиров автобусов Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.
Это был предпоследний розыгрыш, оплачивайте проезд на автобусе банковской картой или транспортной картой и выигрывайте ящик мандаринов.
За свои поездки в городских автобусах ящик мандаринов получат владельцы карт с номерами:
- Банковская карта 546968***9360
- Ежемесячная на автобус E9DC7112
- Студенческая на автобус 4E1E991F
- Транспортная карта (Электронный кошелек) 215630DC
Чтобы забрать свой приз, победителю (или его законному представителю, если владелец карты окажется несовершеннолетним пассажиром) необходимо до 19 декабря в рабочие дни с 8.00 до 17.00 позвонить по тел. 45-21-25 и договориться об удобном времени.
Также список карт будет опубликован на сайте ИПОПАТ и в газете «ЯСНО!» в ближайшую пятницу.
26 декабря пройдет финальный розыгрыш, не упустите свою возможность выиграть ящик мандаринов к новогоднему столу.
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