СЕГОДНЯ 08:40 2018-12-21T09:03:30+03:00

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В новогодние праздники цена проезда на автобусах Ижевска будет ниже. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

- С 1 по 8 января, чтобы у ижевчан был приятный стимул на новогодние каникулы отказаться от личного транспорта будет действовать специальная цена – 15 рублей, при оплате банковской картой или транспортной картой, - сообщает пресс-служба.

Также для ижевчан есть сервис «Транспорт онлайн» на портале IGIS, там вы можете отследить нужный вам транспорт.

Такую акцию вводят для того, чтобы после новогоднего застолья не садиться за руль. Врачи рекомендуют воздержаться от вождения не только после принятия алкоголя, но и на следующий день, так как затрудненная реакция наблюдается у водителей даже после 8 часового сна.

Например, в 2018 году на территории Удмуртии по вине нетрезвых водителей произошло 198 ДТП, в которых 48 человек погибло, а 248 получили травмы.

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