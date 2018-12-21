2018-12-21T17:01:44+03:00
Спорт

Загитова первая после проката короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию

Спортсменка из Ижевска представила программу «Призрак Оперы»
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: vk.com/alina_queen_of_iceФото: vk.com/alina_queen_of_ice
Изменить размер текста:

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова на первом месте после проката короткой программы на чемпионате России-2019. Соревнования начались в Саранске 20 декабря. Олимпийская чемпионка представила зрителям программу «Призрак Оперы» и чисто откатала ее. За что и получила 80.62 балла.

Еще одна фаворитка соревнований Евгения Медведева получила 62.24 балла (14 место). Спортсменка во время прыжка упала на лед. Но потом собралась и откатала программу.

Произвольную программу девушки покажут в субботу, 22 декабря. Начало проката – 18.00 по московскому времени. В этот же день и станут известны победительницы. А в воскресенье, 23 декабря, с 14.00 будут показательные выступления.

Напомним, что в чемпионате России должна была принять участие еще одна уроженка Удмуртии – Елизавета Туктамышева. Но из-за болезни пропустила соревнования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОКАТА КОРОТКОЙ ПРОГРАММЫ

Алина Загитова – 80.62

Александра Турсова - 74.96

Алена Косторная - 74.40

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отборочные игры по хоккею на валенках состоятся в Ижевске
Сеть Wi-Fi «Ростелекома» для бизнеса насчитывает уже 26 тысяч точек доступа
Полиция Ижевска задержала безработного поджигателя
Свыше двух тысяч пьяных водителей было задержано в Ижевске с начала года
1200 человек приняли участие в турнире по хоккею им. М.Т. Калашникова в Удмуртии
Выходные в Удмуртии обещают быть холодными
Общественную палату Удмуртии полностью сформировали
На ижевском ипподроме пройдут традиционные зимние трековые гонки
Торжественное открытие самого длинного катка в Ижевске состоится 26 декабря
Большегрузы не смогут ездить по трассе Ижевск-Ува из-за угрозы обрушения моста
Сотрудники полиции отыскали пропавшего 11-летнего мальчика из Удмуртии
Сотрудники «Удмуртнефти» встретились со студентами Института нефти и газа УдГУ
За долги по коммунальным услугам три жителя Ижевска могут лишиться своего автомобиля
Иван Черезов оставил пост гендиректора фонда «Сообщество» в Удмуртии
Разыскивается 14-летняя девочка, которая пропала в Удмуртии