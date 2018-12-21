Загитова первая после проката короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию

СЕГОДНЯ 16:31 2018-12-21T17:01:44+03:00

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Фигуристка из Ижевска Алина Загитова на первом месте после проката короткой программы на чемпионате России-2019. Соревнования начались в Саранске 20 декабря. Олимпийская чемпионка представила зрителям программу «Призрак Оперы» и чисто откатала ее. За что и получила 80.62 балла.

Еще одна фаворитка соревнований Евгения Медведева получила 62.24 балла (14 место). Спортсменка во время прыжка упала на лед. Но потом собралась и откатала программу.

Произвольную программу девушки покажут в субботу, 22 декабря. Начало проката – 18.00 по московскому времени. В этот же день и станут известны победительницы. А в воскресенье, 23 декабря, с 14.00 будут показательные выступления.

Напомним, что в чемпионате России должна была принять участие еще одна уроженка Удмуртии – Елизавета Туктамышева. Но из-за болезни пропустила соревнования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОКАТА КОРОТКОЙ ПРОГРАММЫ

Алина Загитова – 80.62

Александра Турсова - 74.96

Алена Косторная - 74.40

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