СЕГОДНЯ 09:18 2018-12-22T09:18:02+03:00

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«Взятие снежной крепости» пройдет в Ижевске. Эта новогодняя игра пройдет впервые, в ней могут принять участие школьники и их родители. Об этом сообщает пресс-служба города.

В игре несколько этапов: школьный, районный и городской. В субботу, 22 декабря пройдут районные этапы соревнований, в 11.00 на территории Столичного лицея, в 12.00 на территории школ №5, 57, 77, 85.

Суть игры заключается в том, чтобы командой поучаствовать в эстафете «Зимние забавы» и атаковать снежную крепость. Всех победителей наградят благодарностями, дипломами и памятными призами.

Финальный этап пройдет 6 января 2019 года на набережной Ижевска.

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