2018-12-21T16:39:06+03:00
Спорт

Отборочные игры по хоккею на валенках состоятся в Ижевске

Победитель будет известен 7 января 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: диля АхмадишинаФото: диля Ахмадишина
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Отборочные игры по хоккею на валенках состоится в Ижевске. Игры пройдут 22 декабря, в субботу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- 11:00 - Октябрьский район (спортивная площадка у СОШ №88)

- 12:00 - Первомайский район (спортивная площадка около СШ «Металлист» (Восточная, 20)

- 12:00 - Ленинский район (хоккейная площадка около баскетбольного клуба «Юный баскетболист» (Баранова, 81)

- 11:00 - Индустриальный район (хоккейная площадка по адресу ул. Красногеройская, 103)

- 11:00 - Устиновский район (хоккейная площадка у подросткового клуба «Надежда» (Барышникова, 55)

Победитель станет известен уже в новом году, 7 января 2019 года на площадке у зоопарка Ижевска пройдут финальные игры.

А пока вы можете посмотреть фоторепортаж как проходил хоккей на валенках в марте 2018 года(продолжение).

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