Более 3500 детей Удмуртии посетят благотворительные представления

СЕГОДНЯ 08:49 2018-12-23T08:49:59+03:00

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В театрах Удмуртии начались благотворительные представления для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Новогодние театрализованные представления посетят более 3500 детей со всей республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Среди них - воспитанники социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, дети из многодетных малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

- Предложение главы Удмуртии Александра Бречалова о показе благотворительных спектаклей поддержали все республиканские и муниципальные театры республики, - сказано в сообщении.

Так, череду показов открыли в Театре кукол с представлением «Мороз Иванович», в Русском драматическом с «Островом сокровищ» и в Национальном театре с «Веселым Роджером». Представления продолжатся до 8 января. В ближайшие дни также для благотворительных показов откроют свои двери Сарапульский драматический театр, Глазовский театр «Парафраз», Удмуртская государственная филармония, Театр оперы и балета УР и театр «Молодой человек».

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