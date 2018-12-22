2018-12-22T21:24:33+03:00
Общество

Фигуристка Алина Загитова из Ижевска не смогла попасть в тройку лидеров на Чемпионате России

Чемпионат прошел в Саранске
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/alinazagitovaФото: vk.com/alinazagitova
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На Чемпионате России-2018 по фигурному катанию Алина Загитова не вошла в тройку лидеров. В произвольной программе она дважды упала. Соревнования проходили в Саранске.

Алина набрала 212,03 балла в сумме за две программы. Короткая - 80.62 балла, произвольная - 131, 41 балла.

Первое место заняла Анна Щербакова - 229,78 балла, второе место Алена Косторная - 226.54 балла и третье место - Станислава Константинова - 212.92 балла.

Напомним, что в воскресенье, 23 декабря, с 14.00 можно будет посмотреть показательные выступления.

А также, как прошла короткая программа Алины Загитовой(подробнее).

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