Движение трамваев временно изменено в Ижевске из-за отсутствия напряжения

СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-23T11:37:52+03:00

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Сегодня, 23 декабря, в Ижевске временно изменили движение трамваев. Так, 5-й маршрут трамвая не ездит по улице Халтурина (от ул.Ленина до ул.Тимирязева), а 10 и 12 маршруты - по улицам Ленина и 40 лет Победы (от ул.Халтурина до ул.Ворошилова).

Причиной стало отсутствие напряжения. Об этом сообщается в официальной группе ИжГЭТ.

- На тяговой подстанции произошло аварийное отключение электроэнергии. Как только специалисты службы энергохозяйства устранят все неисправности, движение будет восстановлено, - сказано в сообщении.

В данный момент движение организовано так:

5 маршрут (через одного):

- улица Огнеупорная - Центр - улица Промышленная;

- Буммаш - ул.Кирова - Центр - ул.Ленина - улица Промышленная (по 2 маршруту);

10 маршрут: городок Металлургов - Центр - улица Промышленная (по 4 маршруту);

12 маршрут: улица Московская - Центр - улица Промышленная (по 3 маршруту).

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