2018-12-23T15:34:38+03:00
Общество

«Бурановские бабушки» из Удмуртии выпустили новый альбом «Внучка»

В него вошло 14 песен группы
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: официальная страница группы, vk.comФото: официальная страница группы, vk.com
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Группа «Бурановские бабушки» выпустила новую пластинку под названием «Внучка». Помощь исполнительницам оказала «Студия Союз».

- На связи Бурановские Бабушки! А вот и наша «Внучка»! <…> Слушаем, подпеваем, качаем, танцуем! Спасибо, что Вы с нами! А мы с Вами! – написали «Бурановские бабушки» на официальной странице группы (орфография и пунктуация сохранены, - Прим.Ред.)

Альбом объединил 14 песен. Среди них – уже известные Party for Everybody», «Ветерок», «Мне снова 18», а также «Интро» и «Иван-чай».

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14 октября в эфир вышел выпуск программы «Ревизорро» (16+), который снимался в Удмуртии. Ведущая программы Ида Галич съездила в гости к Бурановским бабушкам, проверила этнокомплекс «Бобровая долина» и кафе «Горячий пельмень». В конце программы Ижевску присвоили необычный статус (подробнее)

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