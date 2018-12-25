В Удмуртии составили список трасс, которые могут отремонтировать в 2019 году

СЕГОДНЯ 06:31 2018-12-25T06:39:27+03:00

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В Удмуртии продолжается активная работа по подготовке к запуску в 2019 году национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Очередным этапом стало согласование с Общественным советом при Миндортрансе объектов, предлагаемых региональным ведомством для включения в перечень ремонтов в рамках проекта на следующий сезон.

Так, 20 декабря, общественникам представили список из 23 участков республиканских трасс.

– Значительная часть объектов списка общественникам знакома – еще в сентябре они в составе комиссии Миндортранса обследовали и рекомендовали к включению в титульный список ремонта 14 участков региональных автодорог – это участки дорог опорной сети – Ижевск-Сарапул, Ижевск-Ува, Ува-Вавож, Завьялово-Гольяны, Воткинск-Чайковский и другие, – рассказала информационный менеджер регионального офиса проекта Елизавета Нижегородцева.

Дополнительные 9 объектов появились, когда стало известно, что на ремонт региональных дорог за пределами городских агломераций в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут выделены отдельные средства. В дополнительный список попали такие участки дорог как Игра-Глазов, Злазов-Яр-Пудем, Дебесы-Кез, лидер голосования на «Карте убитых дорог» ОНФ - (Якшур-Бодья-Шаркан)-Петуньки и другие.

В результате обсуждения, Общественный совет единогласно одобрил предложенный перечень ремонтов. Пока это предварительный список, который в ходе процедуры согласования паспорта проекта в федеральных структурах может несколько измениться.

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