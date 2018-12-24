В чемпионате по хоккею на валенках в Ижевске стали известны финалисты
В чемпионате по хоккею на валенках в Ижевске стали известны финалисты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Финалистами стали: в Октябрьском районе – команда «Союз ветеранов ВДВ», в Первомайском районе – команда «Социк», в Ленинском районе – команда «Запасадка», в Устиновском районе – «Школа №76», в Индустриальном районе – команда «Микрорайон Столичный».
Напомним, что отборочные игры прошли в субботу, 22 декабря. 15 команд сражались за возможность представлять свой район в финале(подробнее).
Финал состоится 7 января 2019 года, в 11.00 у центрального входа в зоопарк.
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