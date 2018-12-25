Операция «Тонировка» стартовала на дорогах Ижевска

СЕГОДНЯ 07:43 2018-12-25T07:43:08+03:00

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В период с 24 по 28 декабря на дорогах Ижевска пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка», сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудники Госавтоинспекции будут уделять особое внимание транспортным средствам, коэффициент светопропускаемости стекол которых может не соответствовать установленным требованиям.

Автомобилистам напоминают, что тонировка значительно ухудшает видимость, особенно в темное время суток и пасмурную погоду, что может стать причиной ДТП.

Отмечено, что штраф за данное нарушение составляет от 500 до 1000 рублей или административный арест на 15 суток.

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