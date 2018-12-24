2018-12-24T10:43:48+03:00
Общество

Ижевск вошел в топ-10 рейтинга популярных курортов России для сноуборда

Данные предоставило аналитическое агентство ТурСтат
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Ижевске вошел в топ-10 рейтинга популярных курортов России для катания на сноубордах. Данные предоставило аналитическое агентство ТурСтат.

Число любителей кататься на сноуборде превышает 3 миллиона человек по всей России. Наиболее популярными курортами стали «Роза Хутор» в Красной Поляне в Сочи, «Губернский центр сноуборда и горных лыж» в Ташталоге курорта Шерегеш.

Курорт «Чекерил» в Ижевске вошел в топ-10 и разместился на седьмой строчке рейтинга.

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