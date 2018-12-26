2018-12-26T06:32:16+03:00
Общество

Уроженка Ижевска Алина Загитова записала поздравление с Новым годом-2019

У девушки 2019 год начнется с чемпионата Европы по фигурному катанию
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Олимпийская чемпионка, уроженка Ижевска Алина Загитова записала видеообращение к фанатом, в котором поздравила всех с наступающим новым годом.

- Желаю счастья, здоровья. Чтобы в следующем году все, что вы пожелаете, исполнилось, и он был еще лучше, чем этот, - коротко сказала Алина.

Напомним, что ее 2019 год начнется с чемпионата Европы по фигурному катанию – с 21 по 27 января в Минске.

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Алина Загитова Новогоднее поздравление 2019.Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice

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