Уроженка Ижевска Алина Загитова записала поздравление с Новым годом-2019

СЕГОДНЯ 06:32 2018-12-26T06:32:16+03:00

У девушки 2019 год начнется с чемпионата Европы по фигурному катанию

Изменить размер текста: A A

Олимпийская чемпионка, уроженка Ижевска Алина Загитова записала видеообращение к фанатом, в котором поздравила всех с наступающим новым годом.

- Желаю счастья, здоровья. Чтобы в следующем году все, что вы пожелаете, исполнилось, и он был еще лучше, чем этот, - коротко сказала Алина.

Напомним, что ее 2019 год начнется с чемпионата Европы по фигурному катанию – с 21 по 27 января в Минске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алина Загитова стала лауреатом премии «Серебряная лань» (продолжение).