Уроженка Ижевска Алина Загитова записала поздравление с Новым годом-2019
Олимпийская чемпионка, уроженка Ижевска Алина Загитова записала видеообращение к фанатом, в котором поздравила всех с наступающим новым годом.
- Желаю счастья, здоровья. Чтобы в следующем году все, что вы пожелаете, исполнилось, и он был еще лучше, чем этот, - коротко сказала Алина.
Напомним, что ее 2019 год начнется с чемпионата Европы по фигурному катанию – с 21 по 27 января в Минске.
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Алина Загитова Новогоднее поздравление 2019.Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice
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