СЕГОДНЯ 13:31 2018-12-25T13:31:27+03:00

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Фигуристка из Ижевска Алина Загитова стала лауреатом премии «Серебряная лань»

Эту награду вручает федерация спортивных журналистов

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова стала лауреатом традиционной премии «Серебряная лань». Об этом сообщает федерация спортивных журналистов.

В конце декабря Федерация спортивных журналистов по традиции называет лучших спортсменов, тренера и команду 2018 года, определяли победителей в результате опроса спортивных репортеров.

Помимо Алины Загитовой спортивные журналисты отметили еще несколько спортсменов: Павел Дацюк(хоккей), Артем Дзюба(футбол), Екатерина Румянцева (паралимпиец – лыжи, биатлон), Александр Большунов (лыжи), Артур Далалоян (гимнастика), Климент Колесников (плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Абдулрашид Сайдулаев (вольная борьба), Дарья Шмелева (велоспорт).

Также тренером года стал Станислав Чересов, а командой года, конечно же, сборная России по футболу.

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