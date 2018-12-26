Главный следователь Удмуртии навестил мальчика, который сутки выживал в лесу

СЕГОДНЯ 07:55 2018-12-26T07:55:42+03:00

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Руководитель следственного управления СК России по Удмуртии Владимир Никешкин навестил 9-летнего Никиту Бочкарева из села Малая Пурга, который пережил настоящий ужас семь лет назад. Тогда, в октябре 2011 года, еще двухлетний мальчик пошел с бабушкой за грибами. Но заигрался по пути с кошкой и заблудился в чаще.

Маленького ребенка искали военнослужащие, полицейские, спасатели, следователи, местные жители. Прочесали, кажется, каждый сантиметр леса. Нашли малыша спустя сутки. Все это время он был один, в темноте и холоде – тогда было всего 4 градуса и лил проливной дождь. Сейчас с мальчиком уже все хорошо, регулярно его навещают те, кто когда-то участвовал в спасательной операции.

- Все эти годы следователи не забывают про спасенного ребенка, поздравляют с праздниками, интересуются успехами в школе, увлечениями и даже помогают воплощать в жизнь детские мечты. Узнав о том, что Никита мечтает заниматься карате, в прошлом году сотрудники следственного управления подарили ему кимоно и устроили в секцию, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии.

А на этот раз храброму мальчику подарили лыжи. Он пообещал научиться бегать быстрее всех друзей и к следующей встрече с генералом поставить рекорд.

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